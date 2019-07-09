Путин выступил против санкций в отношении Грузии

9 июля 2019 16:41 (UTC+04:00)

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он пояснил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступиланижняя палата российского парламента. Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации".

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к прекращению авиасообщения между странами.

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