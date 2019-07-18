Главы МВД Италии, Франции и Германии обсудят на Мальте проблемы мигрантов

18 июля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Главы МВД Италии, Германии и Франции встретятся на Мальте для обсуждения проблемы миграции. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Джозеф Мускат на полях неформальной встречи министров внутренних дел стран ЕС, на которой вскрылись серьезные разногласия между этими странами, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем техническую работу по подготовке встречи по миграции между главами МВД четырех стран ЕС на Мальте", - приводит агентство его слова.

По данным агентства, серьезные разногласия европейских столиц вызвал принцип "безопасного порта" для доставки спасенных в море мигрантов. Берлин и Париж, несмотря на возражения Валлетты и Рима, пытаются настоять на том, чтобы в итоговом документе было зафиксировано правило высадки спасенных в ближайших портах Средиземноморья. Италия и Мальта указывают на необходимость обязательного и немедленного перераспределения прибывающих, а также введения системы "безопасных и законных каналов въезда в ЕС".

Италия и Мальта пытаются препятствовать доставке спасенных в Средиземноморье нелегалов в их порты, фактически запрещая заход судам неправительственных организаций. Каждый раз, когда подобные суда все-таки заходят в итальянские порты, разгорается скандал, в том числе дипломатический. Рим указывает, что мигранты должны доставляться в порты стран, под флагом которых ходит то или иное судно или откуда НПО (часто Германия или Нидерланды). Париж выступает с резкой критикой антимиграционной линии Рима.

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы.

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