В Пакистане готовы прибегнуть к военным мерам в случае эскалации в Кашмире

10 августа 2019 13:04 (UTC+04:00)

Исламабад не исключает, что в случае эскалации вокруг спорного с Индией региона Кашмир готов прибегнуть к военным мерам, но пока фокусируется на дипломатических усилиях, заявил в субботу посол Пакистана в России Кази Халилулла, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в понедельник подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. В среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.

Посол Пакистана отметил, что сейчас при выработке ответных мер Исламабад фокусируется на дипломатических, политических и правовых мерах. Был сформирован специальный комитет, который подготовит рекомендации правительству.

"Но в феврале Индия совершила акт агрессии против Пакистана. Они нарушили наше воздушное пространство... (Тогда) наш премьер-министр сказал, что Пакистан не только способен защищать себя, но и готов предпринять для этого меры – в случае необходимости. Когда дело касается нашей национальной безопасности, у нас есть решимость и есть возможности защищаться. В нынешней ситуации мы заявили то же самое. Мы ответим на любой акт агрессии со стороны Индии или любую авантюру со стороны Индии", - сказал Халилулла.

Он подчеркнул, что Исламабад не хочет "переходить к военным действиям". "Но учитывая прежний опыт, мы не можем игнорировать усиление военного присутствия в Кашмире со стороны Индии… Поэтому мы полностью готовы защищать себя. Наш сосед непредсказуем. Поэтому мы должны быть готовы столкнуться с любой ситуацией. Упор должен быть на нашей готовности ответить... И мы также не исключаем вероятности того, что Индия может устроить еще один инцидент, подобный тому, что произошел в Пулваме, чтобы оклеветать Пакистан", - отметил дипломат.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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