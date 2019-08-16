Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

16 августа 2019 11:59 (UTC+04:00)

Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из России, что позволило российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль, подсчитало агентство Bloomberg, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Расчеты агентства учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.

Так, спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю, отмечают аналитики, опрошенные агентством.

Администрация США ввела санкции против Венесуэлы в конце января этого года, а против Ирана ужесточенные санкции начали действовать с мая (вступили в силу в ноябре 2018 года, но с исключениями).

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