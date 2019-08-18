ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

18 августа 2019 14:33 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за прогремевший в субботу взрыв на свадьбе в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление исламистов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.

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