Лидер Консервативной партии в Шотландии объявила о своей отставке

Лидер британской Консервативной партии в Шотландии Рут Дэвидсон объявила в четверг о том, что уходит со своего поста, что неизбежно приведет к ослаблению позиций тори на севере королевства. Свое решение Дэвидсон, которая в октябре 2018 года стала матерью, обосновала семейными обстоятельствами, сообщает Trend cо ссылкой на TACC.

В то же время, по мнению большинства политических аналитиков, основной причиной такого шага стало ее несогласие с позицией премьер-министра Бориса Джонсона по теме выхода из состава Евросоюза. В то время, как Дэвидсон выступает за сохранение членства в европейском сообществе, глава правительство обещает, что страна 31 октября покинет ЕС, со сделкой или без нее.

"Боюсь, что в попытке быть хорошим лидером на протяжении последних лет я оказалась плохой дочерью, сестрой, партнером и другом… Я объявляю о своей отставке", - говорится в официально письме, распространенном Дэвидсон в Twitter.

Она пообещала продолжать "поддерживать партию, премьер-министра и место Шотландии в Соединенном Королевстве", но признала, что разногласия по теме Brexit также сыграли роль в принятом решении, отметив, что она "никогда не скрывала конфликтующих мнений [с позицией премьер-министра] по поводу Brexit".

По оценке телеканала Sky News, ее уход может дорого обойтись для Консервативной партии, так как без поддержки этого сильного политика партия может лишиться нескольких депутатских мандатов на будущих всеобщих выборах. Во многом благодаря Дэвидсон на выборах 2017 года партия провела в национальный парламент тринадцать депутатов вместо одного в 2015 году.

Учитывая, что сегодня преимущество тори в Вестминстере составляет всего один депутатский мандат, это может означать, что Консервативна партия рискует потерять власть, которую удерживает с 2010 года, а сформировать правительство будет поручено Лейбористской партии.

Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу "не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября 2019 года" и продлиться "до понедельника, 14 октября 2019 года". Джонсон при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Парламентарии от оппозиционной Лейбористской партии и их коллеги из других партий, в том числе в лагере консерваторов, подвергли резкой критике это решение.

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