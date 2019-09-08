В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100

8 сентября 2019 11:15 (UTC+04:00)

Японские авиакомпании были вынуждены отменить в воскресенье по меньшей мере 103 внутренних рейса из-за приближения сильного тайфуна "Факсай" к побережью Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

Главным образом изменения в расписании касаются центральных и восточных регионов страны, включая столицу.

Железнодорожная компания JR также приняла решение сократить интенсивность движения скоростных экспрессов "синкансэн" на самом загруженном маршруте между Токио и третьим по величине городом Осака. К настоящему времени отменены 50 вечерних поездов. Также будет приостановлено движение составов и на других маршрутах, проходящих вдоль побережья Тихого океана

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм к вечеру текущего дня приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Власти призывают жителей не покидать дома без крайне необходимости и быть осторожными при перемещении по улице.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас составляет около 40 метров в секунду, а порывов достигает 60 метров в секунду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов
Другие страны 08:33
Глава МИД Японии Таро Коно может занять пост министра обороны
Другие страны 05:38
Эрдоган посетит Японию 22 октября
Турция 6 сентября 01:08
Эльмар Мамедъяров принял парламентского вице-министра иностранных дел Японии (ФОТО)
Политика 5 сентября 22:13
Путин и Абэ обсудили ситуацию в Иране и вопрос возвращения к формату G8
Другие страны 5 сентября 16:28
Абэ: США не предлагали разместить свои ракетные комплексы на территории Японии
Другие страны 5 сентября 14:50
Лента новостей
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Россия 11:39
Футболист "Ливерпуля" ван Дейк согласовал с клубом новый шестилетний контракт
Спорт 10:57
В России проходит единый день голосования
Россия 10:47
Турция и США проводят наземное патрулирование востока Сирии
Турция 10:33
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"
США 09:23
Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет
Другие страны 08:54
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Бизнес 08:44