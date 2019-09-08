В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100

Японские авиакомпании были вынуждены отменить в воскресенье по меньшей мере 103 внутренних рейса из-за приближения сильного тайфуна "Факсай" к побережью Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NHK.

Главным образом изменения в расписании касаются центральных и восточных регионов страны, включая столицу.

Железнодорожная компания JR также приняла решение сократить интенсивность движения скоростных экспрессов "синкансэн" на самом загруженном маршруте между Токио и третьим по величине городом Осака. К настоящему времени отменены 50 вечерних поездов. Также будет приостановлено движение составов и на других маршрутах, проходящих вдоль побережья Тихого океана

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм к вечеру текущего дня приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Власти призывают жителей не покидать дома без крайне необходимости и быть осторожными при перемещении по улице.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас составляет около 40 метров в секунду, а порывов достигает 60 метров в секунду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.