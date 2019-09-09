Число погибших из-за урагана "Дориан" на Багамах возросло до 44

9 сентября 2019 03:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 44 человека погибли из-за урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Содружества Багамских Островов Дуэйна Сандза в воскресенье сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

По словам Сандза, жертв на самом деле намного больше. Тела многих пропавших без вести, скорее всего, так и не удастся найти из-за того, что их унесло в море, пояснил министр. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории.

Телеканал также отмечает, что премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис обратится с речью к местным жителям в понедельник вечером.

В субботу вечером "Дориан" обрушился на канадские провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Без света оказались порядка 500 тыс. человек, были повалены сотни деревьев, сорваны крыши многих домов, а высота волн на побережье достигала 15 метров.

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