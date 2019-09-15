Франция осудила нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

15 сентября 2019 14:52 (UTC+04:00)

МИД Франции осудил атаки на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция решительно осуждает вчерашние атаки на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе. Эти действия могут только усилить напряженность в регионе и риск конфликта. Крайне важно, чтобы они прекратились", - цитирует агентство Reuters заявление ведомства.

МИД Франции также выразил солидарность с Саудовской Аравией в связи с атаками.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

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