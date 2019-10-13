Полиция в Тулузе использовала слезоточивый газ против "желтых жилетов"

13 октября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Попытка "желтых жилетов" провести несанкционированную манифестацию в Тулузе на юге Франции привела к столкновениям с полицией, сотрудники которой были вынуждены применить слезоточивый газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тулуза была выбрана "желтыми жилетами" в качестве "национального центра" для проведения 48-го дня протеста. Однако организаторы не подали заявку в префектуру города на эту акцию. В результате манифестация продолжалась всего несколько минут, так как полиция немедленно ответила контрмерами на действия тех радикальных демонстрантов, которые начали кидать в стражей порядка бутылки и камни.

В результате инцидента множество торговых улиц центра Тулузы с их кафе, бутиками и магазинами сувениров оказались заполнены облаками слезоточивого газа. При этом центральная площадь Капитолия, знаменитая своим архитектурным комплексом, была в субботу закрыта для манифестантов, как и во время целого ряда предыдущих акций протеста. После атак полиции все манифестанты покинули центральную часть Тулузы.

Другие манифестации "желтых жилетов" должны пройти в субботу в таких крупных городах Франции, как Мец (восток страны), Лилль (северная часть) и Бордо (юго-запад).

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