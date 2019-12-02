В Сан-Паулу девять человек погибли в давке на вечеринке

Девять человек погибли, семеро пострадали в результате давки, возникшей на вечеринке в бразильском Сан-Паулу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, давка произошла на вечеринке с участием пяти тысяч человек в результате попыток полиции задержать двоих мужчин, которые по их словам, нарушали порядок в районе Параизополис. В полиции сообщили, что подозреваемые убегали от сотрудников на мотоцикле и открыли огонь по полицейским, после чего попытались скрыться среди участников проходящей в районе вечеринки.

Сотрудники полиции в ответ использовали резиновые пули и химические средства. Произошедшее вызвало панику среди присутствующих и спровоцировало давку.

Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция начала расследование, чтобы выяснить, действовали ли сотрудники полиции корректно, и другие обстоятельства произошедшего.

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