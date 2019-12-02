Власти Японии к 2031 году намерены вывезти все ядерное топливо с АЭС "Фукусима-1"

2 декабря 2019 06:05 (UTC+04:00)

Правительство Японии намерено к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива, которое находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в утвержденной в понедельник пересмотренной среднесрочной дорожной карте ликвидационных работ на станции, передает информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в бассейнах шести энергоблоков АЭС находится в общей сложности более 4,7 тыс. использованных топливных сборок. Они отличаются высокой радиоактивностью и нуждаются в постоянном охлаждении. При этом здания энергоблоков АЭС "Фукусима-1" серьезно пострадали от цунами, они нестабильны, и содержать там большое количество радиоактивных материалов опасно. Предполагается переместить использованное ядерное топливо в более надежные бассейны, однако пути его дальнейшей утилизации пока не определены.

Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.

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