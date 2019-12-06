При обрушении здания в Найроби погибли три человека

6 декабря 2019 22:58 (UTC+04:00)

Не менее трех человек погибли и 27 ранены при обрушении шестиэтажного здания в Найроби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителей полиции Найроби, из-под завалов спасены 11 человек. Раненые доставлены в больницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее агентство Associated Press сообщало о двух погибших и 10 спасенных из-под завалов. В свою очередь британская радиостанция Би-би-си сообщила, что в рухнувшем доме было 57 однокомнатных квартир.

Разбор завалов осложняется продолжающимся уже несколько дней в этой части Кении проливным дождем.

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