При обрушении здания в Найроби погибли три человека

Не менее трех человек погибли и 27 ранены при обрушении шестиэтажного здания в Найроби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителей полиции Найроби, из-под завалов спасены 11 человек. Раненые доставлены в больницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее агентство Associated Press сообщало о двух погибших и 10 спасенных из-под завалов. В свою очередь британская радиостанция Би-би-си сообщила, что в рухнувшем доме было 57 однокомнатных квартир.

Разбор завалов осложняется продолжающимся уже несколько дней в этой части Кении проливным дождем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.