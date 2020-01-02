Имени экс-главы Nissan нет среди разыскиваемых Интерполом

Имени бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сбежавшего из Японии в Ливан, нет на сайте Интерпола, хотя ранее власти Ливана заявили, что получили ордер на его арест, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Общее число общедоступных "красных" уведомлений - 7186. Ваш поиск не дал результатов", - выдаёт поисковая система международной организации на запрос по фамилии Ghosn.

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).

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