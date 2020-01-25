В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

25 января 2020 06:21 (UTC+04:00)

Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.

"У нас есть один подтвержденный случай в Мельбурне", — сообщили представители местной власти в ходе пресс-конференции.

По их данным, заболевший обратился к врачу в пятницу после того, как прилетел из китайского Уханя 19 января, где провел две недели. Сразу после появления подозрений его изолировали.

Отмечается, что в стране могут быть и другие зараженные новым типом коронавируса.

Ранее министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщило, что специалисты проверяют пять человек, которые могут быть инфицированы коронавирусом нового типа.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 умер.

За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два — в Макао, три — на Тайване, четыре — в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два — в Японии (один пациент выписан), два — в Южной Корее, два — в США, три — во Вьетнаме, три — Сингапур, один — в Непале, три — во Франции, один — в Австралии.

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