ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки по всему миру
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай.
Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 - на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 - по всему миру.
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