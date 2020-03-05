Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с коронавирусом

Правительство Китая призывает страны, которые ранее ввели санкции в отношении Ирана, отменить их, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с эпидемией, реализуемых этой страной и международным сообществом. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем международное сообщество усилить сотрудничество с Ираном для отстаивания международного здравоохранения и безопасности. Хочу подчеркнуть, что в это критически важное время, когда правительство и народ Ирана ведут борьбу с эпидемией, реализация односторонних санкций будет только ухудшать обстановку, а также идет вразрез с гуманитарным духом", - добавил он. "Китай призывает соответствующие стороны немедленно снять санкции с Ирана, чтобы избежать создания препятствий усилиям этой страны и международного сообщества в борьбе с эпидемией", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД КНР также отметил, что Китай следит за ситуацией с распространением коронавируса в Иране, предоставил этой стране медицинскую помощь, в том числе наборы для тестирования и экспертную поддержку.