В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде достигло 304. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте канадского правительства в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировано 244 случая заражения новым коронавирусом, один человек погиб.

В Онтарио в воскресенье было подтверждено 142 случая заболевания новым коронавирусом, в Британской Колумбии – 73, в Квебеке – 39, в Альберте – 39.

При этом издание Globe and Mail со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Терезу Тэм сообщает о 313 случаях заражения коронавирусом во всех десяти провинциях Канады.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.