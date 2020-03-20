Власти Аргентины вводят в стране общий карантин из-за коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в четверг, что в стране для предотвращения распространения нового коронавируса с 00:00 по местному времени 20 марта до 31 марта будет действовать общий карантин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы издаем указ, согласно которому все аргентинцы должны в обязательном порядке социально изолироваться в превентивных целях", - сказал он.

По словам президента, жители страны смогут выходить из дома, чтобы купить продукты, лекарства или другие необходимые вещи. "Но начиная с 00:00 префектура, жандармерия и полиция будут контролировать, кто находится на улице. И знайте: те, кто не смогут обосновать, почему находятся на улице, будут наказаны в соответствии с уголовным кодексом", - добавил он.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 129 заболевших, три человека умерли. 12 марта Фернандес подписал указ о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Власти закрыли границу для въезда иностранцев, запретили массовые мероприятия и до конца марта отменили школьные занятия.