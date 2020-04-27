Власти Чили обвинили президента Аргентины во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Чили вызвал поверенного в делах Аргентины из-за заявлений президента Аргентины Альберто Фернандеса, которые Сантьяго считает вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщило в воскресенье чилийское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня замминистра иностранных дел вызвал в МИД по указанию главы ведомства поверенного в делах Аргентины Карлоса Максиаса, чтобы выразить крайнее удивление правительства Чили комментариями президента Аргентины, сделанными в ходе видеоконференции с чилийскими политиками 24 апреля. Они представляют собой вмешательство во внутренние дела Чили", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что "по мнению правительства Чили, подобные утверждения не способствуют работе над двусторонней повесткой", но в то же время отметил, что Сантьяго "сохраняет готовность продолжать работать во благо общих интересов".

24 апреля Альберто Фернандес провел видеоконференцию с представителями "Группы Пуэбла". По данным "Меркурио", в ходе встречи президент Аргентины призвал чилийскую оппозицию "вновь объединиться, чтобы вернуть власть".