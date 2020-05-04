Президент Венесуэлы объявил о начале новой фазы военных учений

Новая фаза военных учений "Боливарианский щит - 2020" начнется в ближайшие часы в Венесуэлы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш главнокомандующий приказал в ближайшие часы начать на территории всей страны новую фазу военных учений "Боливарианский щит". Приоритетное значение будет отдано прибрежному региону", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Владимира Падрино Лопеса.

Он отметил, что военнослужащие будут тщательно наблюдать за прибрежными районами, чтобы не допустить проникновения на территорию страны "новых лиц или ячеек заговорщиков, которые хотят подорвать мир в стране".

В феврале президент южноамериканской республики Николас Мадуро объявил, что в текущем году Венесуэла будет проводить внезапные военные учения, без предварительного объявления дня начала. По словам главы государства, маневры будут проходить в рамках учений "Боливарианский щит - 2020", первый этап которых состоялся 15-16 февраля.