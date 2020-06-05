Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады в Токио отменена

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио отказались от проведения масштабной церемонии по случаю начала обратного отсчета времени за год до старта соревнований из-за ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что организаторы Игр приняли решение воздержаться от проведения масштабной церемонии 23 июля, когда до начала летней Олимпиады останется ровно год. "Мы не можем позволить себе проведение большого и шумного мероприятия на фоне сохранения риска распространения коронавируса", - приводит телеканал слова одного из членов организационного комитета Игр. Отмечается, что соответствующее решение также было принято в рамках упрощения и оптимизации формата проведения Игр, который в настоящее время продвигают японские власти.

Как сообщило в четверг агентство Киодо, глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, в ходе которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Ранее сама Коикэ заявила, что сейчас рассматриваются различные варианты. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

Газета "Иомиури" в четверг сообщила, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.