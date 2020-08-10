ЦИК Беларуси назвала время оглашения информации по итогам выборов
Центральная избирательная комиссия Беларуси назвала время оглашения актуальной информации по итогам прошедших в стране президентских выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал «Беларусь 24».
В ЦИК отметили, что вся информация будет озвучена на пресс-конференции, которая пройдет в 9.00 (GMT+3).
«Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра», — уточнил телеканал.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%.
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