ЦИК Беларуси назвала время оглашения информации по итогам выборов

Центральная избирательная комиссия Беларуси назвала время оглашения актуальной информации по итогам прошедших в стране президентских выборов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал «Беларусь 24».

В ЦИК отметили, что вся информация будет озвучена на пресс-конференции, которая пройдет в 9.00 (GMT+3).

«Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра», — уточнил телеканал.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%.