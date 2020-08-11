Команда ООН прибыла на Маврикий для помощи в ликвидации разлива нефти

У берегов Маврикия продолжаются работы по ликвидации последствий разлива топлива с аварийного судна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает местное издание Express.

Специалисты с помощью насосов выкачивают оставшееся на борту судна топливо, чтобы избежать дальнейшей его утечки. Ожидается, что при благоприятных условиях к среде все топливо будет откачено, на данный момент остается около 800 тонн нефтепродуктов.

Власти Маврикия опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большем разливу топлива.

Во вторник на островное государство прибыла команда экспертов ООН для оказания помощи. В заявлении офиса ООН на Маврикии говорится, что эксперты "окажут поддержку для сведения к минимуму последствий разлива нефти на природные ресурсы и население".

Франция ранее отправила в качестве помощи около 20 тонн технического оборудования, в том числе боновые заграждения и насосное оборудование.

Японское судно MV Wakashio село на мель близ побережья Маврикия 25 июля, утечка нефти началась на прошлой неделе. Судно село на риф Пуэнт д'Эни, который славится пляжами, красочными рифами, заповедниками редких видов животных.

Ряд СМИ опубликовал сделанные с воздуха фотоснимки, на которых видны огромные загрязненные участки океана. Тысячи волонтеров помогают в ликвидации последствий разлива.

Премьер Маврикия Правинд Джагнот заявил, что стране угрожает экологическая катастрофа.