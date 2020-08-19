Премьер Канады объявил о перестановках в правительстве страны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил во вторник перестановки в своем кабинете министров, сообщив, что новым министром финансов станет его заместитель Христя Фриланд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера [в понедельник] я принял отставку министра финансов Уильяма Морно, - сказал глава правительства журналистам. - Ранее сегодня [во вторник] я провел перестановки в кабмине. Новым министром финансов будет Христя Фриланд, при этом она останется заместителем премьер-министра". Кроме того, по словам Трюдо, Доминик Леблан получил портфель министра межправительственных дел, продолжая занимать должность председателя Тайного совета Королевы для Канады.

Ранее телеканал CTV сообщил о назначении Фриланд министром финансов. Она стала первой женщиной, которая возглавила канадский Минфин. Фриланд в правительстве Трюдо с 2015 года также занимала должности министра внешней торговли и главы МИД.

В понедельник Морно сообщил, что по собственному желанию покидает кабинет министров, но не стал связывать свою отставку со скандалом вокруг благотворительного фонда WE Charity. Он сообщил, что после ухода из правительства намерен предложить свою кандидатуру на пост главы международной Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и Морно, так как их семьи тесно связаны с WE Charity. В частности, по данным телеканала CBC, мать Трюдо и его брат за выступления на различных мероприятиях фонда за последнее время получили не менее 282 тыс. канадских долларов ($210 тыс.). Премьер-министр уже заявил, что не влиял на решение о выборе фонда WE Charity для запуска госпрограммы, которая в итоге была передана для реализации одной из госструктур.

Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии коронавируса. Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов ($670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо.