Венесуэла получила от ЕС 82,5 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза передали Венесуэле 82,5 тонны медицинских средств для борьбы с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодарим Евросоюз, Испанию и Португалию за 82,5 тонны медицинских средств, которые были получены сегодня в координации с МИД и министерством здравоохранения для борьбы с COVID-19", - написал он в Twitter.

По словам Арреасы, с начала пандемии Венесуэла получила 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи от "дружественных стран и международных организаций".