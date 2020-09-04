Президент Палестины на 30 дней продлил режим ЧП в рамках борьбы с коронавирусом

Режим чрезвычайного положения в рамках борьбы с коронавирусом продлен на месяц на всех палестинских территориях. Соответствующее распоряжение, как передает агентство WAFA, подписал в пятницу президент Государства Палестина Махмуд Аббас, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Махмуд Аббас издал президентский указ, в котором объявил о чрезвычайном положении на палестинских территориях сроком еще на 30 дней, начиная с 4 сентября", - говорится в его сообщении.

По данным властей, к настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на палестинских территориях достигло почти 33 тыс., свыше 22,3 тыс. выздоровели, 192 пациента скончались. Только за минувшие сутки было выявлено более 800 новых заболевших, трое умерли.