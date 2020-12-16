У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее данным, землетрясение произошло в 23.21 по времени UTC (03.21). Эпицентр стихии был расположен в 22 км от района Сарангани. Очаг находился на глубине 27 км.
Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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