Pfizer одобрила поставку 800 тыс. доз вакцины от коронавируса Северной Македонии
Северная Македония в текущем году должна получить 800 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, одобрение чего поступило со стороны американской компании Pfizer. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Венко Филипче, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Первые 5 850 доз вакцины Pfizer в [Северную] Македонию поступят в феврале, - приводит слова министра северомакедонский "Канал 5". - 800 тыс. доз вакцины Pfizer напрямую одобрены на 2021 год".
По словам Филипче, часть доз препарата выделит правительство Австрии. "Мы начинаем кампанию [по информированию населения] о важности вакцины от COVID-19", - обратил внимание глава ведомства.
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