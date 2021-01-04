Pfizer одобрила поставку 800 тыс. доз вакцины от коронавируса Северной Македонии

Северная Македония в текущем году должна получить 800 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции, одобрение чего поступило со стороны американской компании Pfizer. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Венко Филипче, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первые 5 850 доз вакцины Pfizer в [Северную] Македонию поступят в феврале, - приводит слова министра северомакедонский "Канал 5". - 800 тыс. доз вакцины Pfizer напрямую одобрены на 2021 год".

По словам Филипче, часть доз препарата выделит правительство Австрии. "Мы начинаем кампанию [по информированию населения] о важности вакцины от COVID-19", - обратил внимание глава ведомства.