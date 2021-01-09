В Перу выявили первый случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании, выявлен в Перу. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе", - заявила она во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter ведомства.

Министр пояснила, что штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

Согласно последним данным, в Перу насчитывается 1 026 690 случаев заражения коронавирусом и 38 049 летальных исходов.