В Японии школьный автобус попал в ДТП
ДТП с участием школьного автобуса произошло в среду на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции префектуры Хоккайдо, инцидент произошел в небольшом городке Мемуро, где перевернулся автобус, перевозивший учеников начальной и средней школы. По крайней мере 11 человек госпитализированы.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
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