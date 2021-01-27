В Японии школьный автобус попал в ДТП

ДТП с участием школьного автобуса произошло в среду на севере Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции префектуры Хоккайдо, инцидент произошел в небольшом городке Мемуро, где перевернулся автобус, перевозивший учеников начальной и средней школы. По крайней мере 11 человек госпитализированы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.