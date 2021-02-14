Число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 150
Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, достигло 150. Такие данные в воскресенье приводит японское агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о 124 пострадавших. Большинство получивших травмы - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.
Национальное метеорологическое управление предупреждает о том, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было уже более 20. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.
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