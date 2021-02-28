У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в воскресенье у побережья Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 176 км к юго-западу от населенного пункта Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 45 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась.