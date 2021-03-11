Маврикий закрыл границы для иностранных туристов до 25 марта
Власти Маврикия из-за роста числа случаев COVID-19 объявили в стране локдаун и запретили принимать международные рейсы до 25 марта, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как отмечает портал, с 10 по 25 марта будут работать только основные службы, в том числе порт, аэропорт, больница и служба экстренной помощи. В ограниченном режиме разрешена работа супермаркетов, пекарен, аптек и АЗС, пускать туда будут по очереди. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.
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