Маврикий закрыл границы для иностранных туристов до 25 марта

Власти Маврикия из-за роста числа случаев COVID-19 объявили в стране локдаун и запретили принимать международные рейсы до 25 марта, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает портал, с 10 по 25 марта будут работать только основные службы, в том числе порт, аэропорт, больница и служба экстренной помощи. В ограниченном режиме разрешена работа супермаркетов, пекарен, аптек и АЗС, пускать туда будут по очереди. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.