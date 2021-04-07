Британский инвестиционный фонд хочет купить Toshiba за $18 млрд
Британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners в ближайшее время выступит с предложением о покупке японской корпорации Toshiba более чем за 2 трлн иен (более $18 млрд по текущему курсу). Об этом в среду сообщила японская деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что это может стать крупнейшей сделкой по приобретению японской компании.
По данным издания, учитывая статус Toshiba, условия сделки будут также согласовываться с правительством Японии.
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