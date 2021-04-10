В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, которые административно относятся к префектуре Кагосима. Очаг залегал на глубине около 20 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.