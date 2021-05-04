В Венесуэле через подкоп сбежали более 50 заключенных

Свыше 50 человек совершили побег из центра содержания несовершеннолетних правонарушителей в столице Венесуэлы Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что через подкоп сбежали 55 человек.

В конце апреля порядка 30 заключенных по собственноручно вырытому подземному ходу покинули исправительное учреждение в районе Карлос-Арвело в центральном штате Карабобо.