Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 26

Число жертв произошедшего в понедельник обрушения метромоста в столице Мексики увеличилось до 26. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером на специальном сайте городского правительства, где собрана информация о пострадавших и погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В медицинских учреждениях остаются 34 человека, 26 человек умерли, 52 были выписаны", - отмечается в тексте. Ранее власти заявляли о 25 погибших. По данным радиостанции Formula, в одной из больниц Мехико от полученных травм умерла 52-летняя женщина.

Пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге города обрушился 3 мая поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом, два вагона рухнули с высоты около 10 метров. В связи с техногенной катастрофой был объявлен трехдневный национальный траур. Причиной трагедии стал дефект элементов конструкции.

Согласно сведениям руководства системы подземного транспорта, метромост прошел полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020-м, при этом не было обнаружено серьезных проблем. После аварии 12-я линия метрополитена, на которой находится станция "Оливос", была выведена из эксплуатации на неопределенный срок.