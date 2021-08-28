Представитель Талибана обвинил агентство Reuters в неточной передаче его слов

Представитель движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что агентство Reuters исказило его слова в своих сообщениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новостное агентство Reuters взяло у меня интервью и исказило мои слова. Просим СМИ и журналистов не обращать на это внимания", - написал представитель талибов в субботу на своей странице в Twitter, не уточнив при этом, какие именно из его слов были искажены.

Ранее, как сообщило агентство, Муджахид в интервью ему заявил о возможности объявления талибами состава нового правительства страны уже в течение недели. Кроме того, он подчеркнул, что США должны были предупредить руководство "Талибана" о готовящейся операции с применением беспилотных летательных аппаратов на афганской территории. Вместе с тем, как сообщило агентство, представитель движения призвал США, Великобританию и другие страны Запада сохранить дипломатические отношения с Афганистаном.