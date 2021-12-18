Мясо оказалось убийственным для людей

Ученые связали ежегодные преждевременные смерти 75 тысяч жителей Китая с растущим потреблением мяса в стране. Производство говядины и свинины загрязняет атмосферу убийственными для организмов людей веществами. Текст исследования опубликован в журнале Nature Food, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ру".

Из удобрений для почвы и навоза животных выделяется аммиак. Он может вымываться дождями из почвы с ферм и вступать в реакцию с другими веществами в атмосфере. В воздухе образуются твердые микрочастицы, которые токсичны для человека — они могут привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также спровоцировать рак легких.

Оказалось, что в последние 50 лет производство мяса в Китае выросло на 433 процента, с 15 до 80 мегатонн — значительно сильнее, чем в других странах мира. Отчасти повышенная потребность Китая в мясе связана с ростом населения, однако ученые утверждают, что большую роль сыграли изменения в рационе жителей.

Авторы исследования призывают человечество пересмотреть пищевые привычки и отказаться от вредных для здоровья продуктов. Изменения в рационе, по мнению ученых, помогут не только улучшить самочувствие, но и спасти планету от выбросов метана — мощного парникового газа, выделяемого навозом и при отрыжке у сельскохозяйственных животных.