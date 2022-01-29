Гонконгский регулятор оштрафовал Citigroup на $45 млн

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга оштрафовала азиатское подразделение американского банка Citigroup на $45 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на финансовый регулятор Гонконга.

По информации гонконгских властей, в Citigroup допустили "серьезные нарушения нормативно-правового регулирования" при проведении операций с акциями для клиентов в период с 2008 по 2018 год. Уточняется, что некоторые торговые отделы банка использовали искаженную информацию при заключении сделок.

В Комиссии заявили о намерении начать дисциплинарное делопроизводство в отношении ряда бывших членов руководства местного подразделения Citigroup.

Отмечается, что в 2014 и 2018 годах гонконгский финансовый регулятор указывал руководству Citigroup на обнаруженные недостатки, однако банку не удалось предпринять эффективных мер для их устранения.