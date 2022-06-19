В Китае утвердили новый состав правительства Гонконга

Государственный совет Китайской народной республики утвердил новый состав администрации Гонконга — председателем исполнительной власти утвержден избранный глава административного района Джон Ли, сообщает радио RTHK, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Эрик Чэнь, директор канцелярии главного исполнительного директора при уходящем лидере Кэрри Лэм, был назначен главным секретарем; действующий финансовый директор Пол Чан останется, а старший советник Пол Лэм будет назначен министром юстиции», - указано в сообщении.