Прокуратура Аргентины запросила 12 лет тюрьмы для вице-президента Киршнер

Прокурор Диего Лусиани обвинил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер в коррупции и попросил назначить ей в качестве наказания 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает в понедельник телеканал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о крупнейшей коррупционной схеме в истории страны", - цитирует Лусиани телеканал. Следствие также просит пожизненно запретить Киршнер занимать государственные должности и обязать ее выплатить штраф в $1 млрд.

Помимо Киршнер, которую считают автором преступной схемы, фигурантами дела являются 12 человек. Им также вменяется причастность к коррупции, за что обвинение предлагает назначить им тюремные сроки от четырех до 12 лет.

Заседание было посвящено делу об инфраструктурных проектах в провинции Санта-Крус. По версии следствия, экс-президент, руководившая страной с декабря 2007 года по декабрь 2015-го, играла ключевую роль в преступном сговоре с целью присвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов.