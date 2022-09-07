Совбез ООН решительно осудил теракт у посольства РФ в Кабуле

Члены Совета Безопасности ООН во вторник выразили решительное осуждение теракта у посольства РФ в Кабуле, ответственность за который взяло на себя ответвление террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности резко осудили отвратительную атаку у посольства Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ, приведшую к гибели по меньшей мере шести человек, в том числе двух сотрудников российского посольства", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Отмечается, что члены Совбеза призвали "все стороны уважать и обеспечивать защиту и безопасность дипломатических и консульских учреждений, а также [дипломатического] персонала стран - членов ООН", подчеркнули "необходимость привлечь исполнителей, организаторов и спонсоров терактов к ответственности".