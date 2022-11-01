Один человек погиб при стрельбе возле школы в Торонто

В результате стрельбы возле средней школы в восточной части Торонто в понедельник днем ​​один человек погиб, еще один находится в больнице, сообщает CBC со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По предварительным данным, обе жертвы стрельбы - подростки, но пока неизвестно, были ли они учениками школы, возле которой произошла стрельба.

Нападавшему удалось скрыться. Полиция просит свидетелей и всех, у кого есть видео инцидента с мобильного телефона или видеорегистратора, связаться с ними.