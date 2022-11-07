Токио намерен получить 1,5 тыс. ракет большой дальности

Вооруженные силы Японии намерены в течение десяти лет получить по меньшей мере 1,5 тыс. ракет большой дальности, способных атаковать объекты на основной территории Китая. Об этом сообщила в понедельник газета "Санкэй" со ссылкой на источники в национальном министерстве обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сначала Токио планирует закупить в США крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк") для оснащения боевых кораблей и, возможно, подводных лодок. В зависимости от модификации они могут иметь дальность до 2,5 тыс. км. Переговоры с США об этом уже ведутся, однако данные о количестве закупаемых ракет Tomahawk и их модели пока не приводились.

Одновременно военное ведомство Японии ведет модификацию собственной ракеты "Тип-12" наземного базирования. Ее дальность должна превысить 1 тыс. км. Эти ракеты должны поступить в войска с 2026 года, их предполагается массово выпускать также в вариантах для кораблей и боевых самолетов.

По данным "Санкэй", военное ведомство изучает вопрос, можно ли использовать "Тип-12" для оснащения подводных лодок, чтобы повысить наступательные возможности вооруженных сил. Имеется также план строительства более крупнотоннажных кораблей, чем имеют сейчас ВМС Японии, для размещения на них большого количества ракет повышенной дальности. Минобороны продвигает и разработку гиперзвуковых планирующих блоков. Их предполагается запускать с помощью ракет-носителей, развертывание начнется ориентировочно с 2030 года.