В Мексике неизвестные устроили беспорядки после убийства полицейского

Вооруженные неизвестные в пятницу открыли огонь по сотрудникам полиции в городе Селайя в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвой нападения стал один полицейский, еще двое его коллег получили ранения, сообщила газета El Universal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вскоре после задержания троих подозреваемых в этом преступлении злоумышленники начали перекрывать дороги в некоторых районах горящими машинами. Им удалось захватить и уничтожить по меньшей мере два грузовика и несколько легковых автомобилей. Сведений о погибших среди населения не поступало, однако сообщается, что один случайный прохожий получил огнестрельное ранение.