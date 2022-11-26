В Японии автомобиль въехал в здание супермаркета

Легковой автомобиль в субботу врезался в здание супермаркета на западе Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента, произошедшего в городе Кобе (префектура Хёго), пострадали по крайней мере два человека, они были госпитализированы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В Японии периодически случаются подобные инциденты, чаще всего они происходят из-за того, что находящиеся за рулем пожилые водители путают педали газа и тормоза.