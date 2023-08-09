В Австралии планируют построить первый Disneyland

Власти австралийского Мельбурна планируют возведение странового первого тематического парка Disneyland с целью привлечения туристов в город. Согласно заявлению лорд-мэра Салли Кэпп, эта инициатива обретает особую актуальность в свете послепандемической ситуации, и создание Disneyland в городе считается идеальным шагом для восстановления туристической привлекательности Мельбурна, сообщает Trend

Лорд-мэр подчеркнула, что введение тематического парка Диснея ожидается с восторгом как со стороны местных жителей, так и туристов. Газете Herald Sun она заявила, что участок земли для развлекательного комплекса Down Under Disney уже выделен на юго-западе от Мельбурна.

Согласно Салли Кэпп, Мельбурн обладает всей необходимой инфраструктурой для такого масштабного развлекательного проекта, как Disneyland. В городе есть высококлассные отели, современные торговые центры и рестораны, способные обслуживать посетителей из разных регионов Австралии и за рубежом.

Планируется, что новый парк Disneyland будет построен в городе Джилонг, который расположен на побережье залива Порт-Филлип в 50 км к юго-западу от Мельбурна. Благодаря близости аэропорта Авалон этот парк станет доступным как для жителей Австралии, так и для иностранных гостей. Предполагается, что к парку будет проложена железнодорожная ветка из центра Мельбурна, время в пути которой не превысит 30 минут.