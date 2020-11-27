В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 8 680 человек с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 577 177 случаев заражения, из них 6 075 за последние сутки. Выздоровели 428 418 человек.